Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWIКоммерсантъ 18:47

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Эхо Москвы19:05

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Коммерсантъ18:47

Анонимные онлайн-платежи запретят в России

Газета.Ru18:43

В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Невские Новости18:33

В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»

BFM.ru18:21

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ru17:49

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБК17:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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Кандидат в вице-президенты Афганистана пострадал при взрыве в Кабуле

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Ценник на смартфон Meizu 16Xs стартует с 22,99 тыс. рублей

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Космос

Мы все умрем. Исчезновение Луны

Исчезновение Луны Ее гравитация вызывает приливы и отливы, а от её света по ночам зависят поведение многих животных и успех романтических прогулок.
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Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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«До выхода на работу желательно два-три дня провести дома, прийти в себя, побыть в привычной обстановке», — отметили психологи.
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Помпео заявил, что Иран отказался его принять

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Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
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Как Ян Каллэм сделал Jaguar для Джеймса Бонда

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В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Армия и оружие

Снискали славу в небе Сталинграда

Боевые подруги снискали ратную славу в Сталинградском небе.
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ «Атриум» в Москве

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ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Названа дата начала продаж арбузов в Москве

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Совсем свежие смартфоны линейки Xiaomi CC резко упали в цене на китайской площадке JD.com.
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Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас

Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
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В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
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На водозаборах Благовещенска в воду добавляют дополнительный хлор

В целях профилактики инфекций на водозаборах Благовещенска идет дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.
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