Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWIКоммерсантъ вчера в 18:47

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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с чего всё началось

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
РБКвчера в 17:01

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Анонимные онлайн-платежи запретят в России

Газета.Ruвчера в 18:43

Россиянам запретят анонимно пополнять кошельки «Яндекс.Деньги» и QIWI

URA.Ruвчера в 19:24

СМИ: кошельки «Яндекс.Деньги» и WebMoney запретят пополнять анонимно

РИА Новостивчера в 20:12

В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Эхо Москвывчера в 19:05

Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:00

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБКвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
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Бывший чемпион России и СНГ по кикбоксингу Сергей Карпенко обнаружен мертвым в Петербурге.
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Политика

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На крестный ход, организованный в Киеве Православной церковью Украины (ПЦУ), пришли не более 2 тыс. человек.
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Общество

Ушел из жизни журналист и историк Владимир Кара-Мурза

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Борис и Наина Ельцины поженились в 1956 году в Верхней Исети (Свердловская область) и были вместе до смерти первого российского лидера в 2007 году.
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Политика

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике предложение своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России в Московию.
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Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
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Трансфер защитника «Бетиса» Фирпо в «Барселону» находится под угрозой срыва

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В России осудили протест Украины из-за поездки Медведева в Крым

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Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими

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Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
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В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство

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Сегодня день рождения празднует Михаил Свинарев

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Рыбы могут сорить деньгами, а Львы рискуют потерять свою любовь

РЫБЫ Рыбы могут расслабиться и тратить деньги, на что им заблагорассудится.
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