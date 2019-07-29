Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWIКоммерсантъ вчера в 18:47

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Владельцам электронных кошельков в России запретят пополнять их без идентификации личности

Эхо Москвы02:30

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Известиявчера в 20:49

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБКвчера в 17:01

Россиянам запретят анонимно пополнять кошельки «Яндекс.Деньги» и QIWI

URA.Ruвчера в 19:24

СМИ: кошельки «Яндекс.Деньги» и WebMoney запретят пополнять анонимно

РИА Новостивчера в 20:12

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

Главные новости к утру 29 июля

Коммерсантъ00:00
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Авто

Мировые продажи авто в июне снизились на 6,4%

В июне 2019 года мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей составили около 7,8 млн рублей, что на 6,4% меньше июня 2018 года.
Обновлено в 02:41
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла лиссабонский «Спортинг»

Футболисты «Валенсии» нанесли поражение лиссабонскому «Спортингу» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:06
Общество

Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок

Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 16:38
Финансы

Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля

Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Авто

Lotus Evora GT появится на рынке США в 2020 году

Согласно официальной информации, цены стартуют с отметки в 96 950 долларов США (61,2 млн рублей), и Lotus уже начал прием заказов.
Обновлено вчера в 23:05
Энергетика

Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином

Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Финансы

Рубль останется под давлением до заседания ФРС в среду

Индексы Китая и нефть торгуются в незначительном минусе в преддверии начала нового раунда торговых переговоров и заседания ФРС США в среду.
Обновлено в 01:50
Общество

Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих

От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний(73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Обновлено в 01:38
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Экономика

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол

«Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболу

Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Политика

Продолжит ли Иран сокращать свои обязательства в рамках СВПД

Совместная комиссия по иранской ядерной сделке на встрече в Вене, в которой участвовали делегации Ирана, России, Китая, Великобритании, Франции и Германии, призвала Тегеран воздержаться от дальнейшего прекращения ряда обязательств по СВПД.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

В Волгоградской области из цистерны на дорогу вытекла соляная кислота

Обновлено в 02:37
Театры

«2+ку» ищет спонсоров для проведения в Томске международного фестиваля

Томский театр "2+ку" проведет в сентябре международный фестиваль театров "кукол на запястье" в память о трагически погибшем актере и режиссере Владимире Захарове; в настоящее время команда театра ищет спонсоров, готовых поддержать событие, рассказала РИА Томск директор "2+ку" Ирина Наумова.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек

В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске и сотрудник МЧС Сергей Вшивков подали заявление в Перовский ЗАГС, чтобы расторгнуть союз.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Обновлено вчера в 11:08
Энергетика

«Северный поток» восстановил работу раньше срока

Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

В США умерла самая умная в мире собака

В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Общество

Росконтроль назвал лучшую зубную пасту

По последнему параметру проверку не прошли пасты «Новый жемчуг» и Biomed - их показатели токсичности оказались за пределами норматива.
Обновлено в 02:43
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