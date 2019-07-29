Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWIКоммерсантъ вчера в 18:47
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Читать в источнике
Оценить330
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:11, Вашингтон
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Происшествия
Украинский генерал ответил на требование Зеленского уйти в отставку
Начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование украинского президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Как изменится жизнь россиян с августа
Рост пенсий, упрощение регистрации машин, отмена зарплатного рабства и счетчиков в ветхих домах — «Парламентская газета» перечислила законы, которые вступят в силу в августе.
Обновлено в 01:33
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Команда Зеленского отказалась возобновлять поставки воды в Крым
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной и верной».
Обновлено в 03:06
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
В амурском Белогорске объявлен режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 01:25
Происшествия
Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма
Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Политика
В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей
Муниципальному депутату Александре Парушиной в ходе акции разбили голову дубинкой.
Обновлено 27 июля в 11:05
Политика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Политика
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции
Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников.
Обновлено в 02:29
Технологии
КАМАЗы оснастят почтой от Mail.ru
В Mail.ru отметили, что интерфейс сервиса почти аналогичен мобильному, поскольку в нем будут те же функции, включая использование нескольких аккаунтов и управление рассылками, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:25
Здоровье
В Индии появился на свет ребенок-русалка
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Технологии
ИРНИТУ присоединился к Хартии о цифровизации образовательного пространства
Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков в числе 27 ректоров российских университетов подписал Хартию о цифровизации образовательного пространства, которая содержит единые принципы формирования рынка IT-решений для вузов и будет способствовать их сетевому взаимодействию и распространению лучших цифровых практик.
Обновлено вчера в 16:41
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Транспорт
Более 30 перехватывающих парковок обустроят у станций МЦД
Более 30 перехватывающих парковок появятся у станций МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" в пределах Москвы.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В Петербурге открыли Главный военно-морской парад
В параде принимают участие корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин спустился в батискафе на дно Финского залива, чтобы почтить память погибших российских подводников.
Обновлено 27 июля в 07:32
Политика
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено вчера в 16:50