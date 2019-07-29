Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.

с чего всё началось

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Происшествия NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.

Происшествия Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.

Здоровье Чем опасно лечение пищевой содой, рассказали врачи Некоторые люди пищевую соду применяют не только в качестве кулинарной добавки, но и решают многие вопросы в доме, огороде, а также квартире, сообщает портал «Стерлеград» со ссылкой на newstes.ru.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.

Общество Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.

Здоровье Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.

Транспорт В Якутии открыли новую ветку железной дороги Как сообщили в компании "Железные дороги Якутии", спустя 15 лет после подписания постановления правительства России о строительстве железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск пусковой комплекс Томмот - Якутск (Нижний Бестях) сдан в постоянную эксплуатацию с открытием регулярного пассажирского сообщения.

Политика В Санкт-Петербурге прошел салют в честь Дня Военно-морского флота Салют, посвященный Дню Военно-морского флота, украсил вечернее небо Санкт-Петербурга 30 залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.

Политика В ОБСЕ заявили об искажениях в украинском законе о языке Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.

Политика Леонид Ефимов не преодолел «муниципальный фильтр» Региональное отделение партии «Справедливая Россия» распространило вечером 26 июля пресс-релиз, в котором сообщается, что выдвиженец партии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Алтай Леонид Ефимов не смог преодолеть «муниципальный фильтр» и, соответственно, не будет зарегистрирован кандидатом на пост главы региона.

Политика Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».

Политика Россия отвергла десятилетнюю сделку по газу с Украиной России невыгодно заключать долгосрочный договор по газу с Украиной, сообщает Reuters.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Футбол Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.

Происшествия Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.

Футбол Неизвестный попытался атаковать Месси на Ибице. Видео Форварда "Барселоны" Лионеля Месси, который проводит отпуск на Ибице, попытался атаковать неизвестный.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Армия и оружие Путин: Военно-морской флот России может дать отпор любому агрессору Утром в воскресенье, 28 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о готовности и способности Военно-морского флота страны дать достойный отпор любому агрессору.

Происшествия В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Армия и оружие Составлен ТОП-5 военных грузовиков Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.