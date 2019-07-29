Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWIКоммерсантъ 18:47
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.РБК17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:35, Ашберн
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Политика
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Футбол
Ломовицкий — о дебюте за «Арсенал»: неплохо, но могу лучше
Новичок тульского "Арсенала" полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:3).
Обновлено в 17:08
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено в 10:29
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Политика
У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8
Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:54
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Энергетика
Составлен мировой рейтинг доступности бензина
Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина.
Обновлено в 21:13
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35
Футбол
Молодёжка «Рубина» отыгралась в матче с «Ахматом»
Обновлено в 13:04
Общество
Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено в 18:00
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено в 20:53
Происшествия
ФБР объявило награду за помощь в поимке «розовой бандитки»
Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку без обручального кольца.
Обновлено в 10:57
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-супругом Дженнифер Энистон
После расставания с актером Брэдли Купером супермодель, уроженка Южного Урала Ирина Шейк начала встречаться с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон, актером и сценаристом Джастином Теру.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа, в то время как специалисты из РФ - над территорией Норвегии.
Обновлено в 19:41
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено в 18:31