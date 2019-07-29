Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWIКоммерсантъ 18:47

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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с чего всё началось

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
РБК17:01

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Россиянам запретят анонимно пополнять кошельки «Яндекс.Деньги» и QIWI

URA.Ru19:24

Анонимные онлайн-платежи запретят в России

Газета.Ru18:43

В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Эхо Москвы19:05

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Коммерсантъ18:47

СМИ: кошельки «Яндекс.Деньги» и WebMoney запретят пополнять анонимно

РИА Новости20:12

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ru17:49

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБК17:01
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