Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWIКоммерсантъ вчера в 18:47
Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
Происшествия
Врач рассказала о состоянии Навального после отравления
Причина аллергической реакции пока не выяснена. Врачей, которые долгие годы наблюдают Навального, к оппозиционеру не пустили.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Футбол
Дембеле не жалеет, что ушел из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Фули»
Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Мусса Дембеле сказал, что не жалеет о переезде в китайский клуб.
Обновлено в 03:07
Общество
Названы востребованные рабочие профессии России
В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.
Обновлено в 03:44
Политика
Зеленский не вернет воду в Крым
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил в интервью изданию «Сегодня», что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной».
Обновлено в 03:41
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация».
Обновлено в 01:48
Политика
В окружении Зеленского решили реформировать СБУ
5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
Обновлено в 02:56
Общество
Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
На Сахалине медведь распугал сотрудников рыбного завода
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Новую израильскую систему ПРО испытали на Аляске
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО «Хец-3».
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По последнему параметру проверку не прошли пасты «Новый жемчуг» и Biomed - их показатели токсичности оказались за пределами норматива.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Экономика
Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов
Самый большой прирост доходов от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году получили бюджеты Московской области (+2,13 миллиарда рублей), Волгоградской области (+543,34 миллиона рублей) и Свердловской области (+489,3 миллиона рублей).
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления
Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления.
Обновлено в 01:17
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра
Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Происшествия
Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть
Мама погибшей на Аляске 24-летней актрисы из фильма "Брестская крепость" Вероники Никоновой прокомментировала утрату дочки.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Медведев поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 65-летним юбилеем и отметил, что без его мелодий невозможно представить современную российскую эстраду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:37
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа
Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
Эсминец ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив
Эскадренный миноносец типа 45 Duncan ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских торговых перевозок.
Обновлено вчера в 18:59