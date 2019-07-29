Экономика

В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Эксперт нашел странности в запрете на анонимное пополнение электронных кошельков

URA.Ru03:43

Онлайн-платежи перестанут быть анонимными

Газета.Ru03:09

Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков

РИА Новости03:25

«Яндекс.Деньги» и Qiwi отмечают в запрете на электронные кошельки влияние на бизнес

Коммерсантъ03:55

Владельцам электронных кошельков в России запретят пополнять их без идентификации личности

Эхо Москвы02:30

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБКвчера в 17:01
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика

Медведев проведёт в Севастополе совещание по нацпроектам

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проведёт сегодня совещание в Севастополе.
Обновлено в 04:02
Политика

Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке

В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 06:20
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Центробанк России (ЦБ) проинформировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
Обновлено в 02:00
Футбол

Дембеле не жалеет, что ушел из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Фули»

Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Мусса Дембеле сказал, что не жалеет о переезде в китайский клуб.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Общество

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

AliExpress в России запускает программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

УЕФА поздравил полузащитника «Зенита» с днем рождения

Обновлено в 04:04
Общество

В США умерла самая умная в мире собака

В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено вчера в 16:52
Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Музыка

Медведев поздравил Крутого с днём рождения

Обновлено в 03:54
Общество

Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка

Уточняется, что есть угроза обрушения защитной дамбы.
Обновлено в 00:54
Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином

В Армении на железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области загорелся грузовой поезд. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.
Обновлено в 03:05
Политика

В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников

Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят.
Обновлено в 03:55
Авто

КамАЗ возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

ПАО «КамАЗ» с понедельника возобновило производство после двухнедельного корпоративного отпуска.
Обновлено в 03:31
Энергетика

Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином

Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра

Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии

Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой

Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:02
Общество

Скончался тележурналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено вчера в 05:25
Транспорт

Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину

Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге

Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Зеленский упомянул в поздравлении несуществующее государство

Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил верующих с «Днем крещения Киевской Руси — Украины».
Обновлено вчера в 13:43
Энергетика

«Северный поток» восстановил работу раньше срока

Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16
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