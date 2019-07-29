Экономика
В России запретят анонимные электронные платежиГазета.Ru 03:05
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно. Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе одобрил 26 июля Совет Федерации, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика
Медведев проведёт в Севастополе совещание по нацпроектам
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проведёт сегодня совещание в Севастополе.
Обновлено в 04:02
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Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке
В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
Обновлено вчера в 06:20
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк России (ЦБ) проинформировал о решении отозвать лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
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Дембеле не жалеет, что ушел из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Фули»
Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Мусса Дембеле сказал, что не жалеет о переезде в китайский клуб.
Обновлено в 03:07
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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
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Общество
AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
AliExpress в России запускает программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.
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Армия и оружие
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Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
УЕФА поздравил полузащитника «Зенита» с днем рождения
Обновлено в 04:04
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
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Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Музыка
Медведев поздравил Крутого с днём рождения
Обновлено в 03:54
Общество
Власти Байкальска сообщили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка
Уточняется, что есть угроза обрушения защитной дамбы.
Обновлено в 00:54
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином
В Армении на железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области загорелся грузовой поезд. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.
Обновлено в 03:05
Политика
В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников
Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят.
Обновлено в 03:55
Авто
КамАЗ возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска
ПАО «КамАЗ» с понедельника возобновило производство после двухнедельного корпоративного отпуска.
Обновлено в 03:31
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра
Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой
Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:02
Общество
Скончался тележурналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 05:25
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Зеленский упомянул в поздравлении несуществующее государство
Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил верующих с «Днем крещения Киевской Руси — Украины».
Обновлено вчера в 13:43
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16