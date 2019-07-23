с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Законопроект, запрещающий к микрофинансовым и микрокредитным организациям выдавать кредиты под залог жилья, принят Госдумой в третьем чтении. Это правило предусмотрено с целью пресечения мошенничеств в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений.

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