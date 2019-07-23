с чего всё началось

Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита.

Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года. Напомним, что ранее Центробанк уже ввел ряд нововведений, который коснулись микрозаймов. В том числе, была определена максимальная ежедневная ставка по микрокредиту.

В России запретят выдавать микрокредиты под залог жилья

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