В России запретили уличные табло с курсами валютRT на русском 07:04

В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют. Указание об этом появилось на сайте Центробанка 23 апреля, но вступает в силу спустя 30 дней после опубликования. Теперь информацию о курсах можно будет устанавливать только внутри банковских отделений.

В России запретили уличные табло с курсами валют

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