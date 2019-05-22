Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валютРБК 03:24

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
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В России сегодня вступает в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют

Эхо Москвы02:03

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

РБК03:24

В России официально запретили уличные таблички с курсами обмена валют

Говорит Москва03:49

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

ТАСС04:01

Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

SIA.ru22 мая в 22:32

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

Реальное время22 мая в 12:10

Валютная операция

Российская газета22 мая в 11:36
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Экономика

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В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.
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Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
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Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

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Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

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Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
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Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

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На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
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Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
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Происшествия

Бывшего юриста ЮКОСа Ивлева заочно приговорили к десяти годам колонии

Хамовнический суд Москвы заочно вынес приговор бывшему заместителю управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» и экс-адвокату нефтяной компании ЮКОС Павлу Ивлеву.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире

Обновлено в 03:28
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
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WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
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Общество

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Обновлено в 01:47
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Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
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В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
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Задержан подозреваемый в покушении на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в Салехарде приостановил работу местный аэропорт.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Наука

На соляном руднике майя обнаружили уникальный артефакт

Важную находку сделали на территории древнего соляного рудника, сообщает сайт Университета штата Луизиана.
Обновлено 21 мая в 09:54
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Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
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