В России запретили уличные табло с курсами обмена валютРБК 03:24

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

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