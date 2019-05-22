Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валютРБК 03:24

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
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Обменные точки лишаются электронных табло с курсом валют

Газета.Ru15:57

Валютная операция

Российская газета22 мая в 11:36

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

ТАСС04:01

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

РБК03:24

Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

SIA.ru22 мая в 22:32

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

Реальное время22 мая в 12:10

Обменники придумали, как обойти запрет на табло курса валют

Московский Комсомолец12:03
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Футбол

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»

Обновлено в 20:02
Культура

Хореограф Мехдиев рассказал об особенностях работы с Сотсковой

Двукратный призер чемпионатов России Мария Сотскова выделяется из общей массы способностью широко импровизировать в постановках программ, заявил РИА Новости хореограф фигуристки Рамиль Мехдиев.
Обновлено в 14:52
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

21 мая глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.
Обновлено в 02:10
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
Политика

Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам

Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Авто

Audi заменит спорткар TT новым электромобилем

Немецкая компания Audi окончательно отказалась от дальнейшего выпуска легендарного купе Audi ТТ, которое не пользуется достаточным спросом.
Обновлено в 13:35
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Политика

Гройсман намерен создать новую партию

Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует создать свою партию «Украинская стратегия» для участия в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 13:48
Происшествия

В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Здоровье

В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет

В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ объяснили, что Нуланд была включена в черный список.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Культура

Тимати помирился с отцом Децла после многолетней ссоры

Не смотря на давний конфликт с отцом Кирилла Толмацкого, Тимати все же позвонил ему ради памяти старого друга и посвящения ему tribute-номера.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Игры

В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain

Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.
Обновлено в 11:00
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Футбол

Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:33
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Общество

Бальнеологический комплекс «Хонока» поможет сахалинцам думать о вечном ближе к осени

Строительство бальнеологического комплекса "Хонока" в Южно-Сахалинске стартовало два года назад, и беспроблемным назвать его тяжело — объект изначально собирались сдать в 2018 году, но сроки переносились.
Обновлено в 07:55
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Обновлено в 18:50
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 18:51
Наука

В Канаде нашли гриб, которому миллиард лет

До сих пор самыми древними окаменелыми грибами считались образцы из Шотландии, чей возраст составлял около 400 млн лет.
Обновлено вчера в 08:21
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