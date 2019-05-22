Экономика
В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru 05:09
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
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Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Трамп заявил об отправке на Ближний Восток 1,5 тыс. военных
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных, передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие
Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.
Обновлено в 12:30
Политика
Госдеп: Помпео отправится в «европейское турне»
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео отправится с деловыми визитами в европейские страны: Германию, Швейцарию, Нидерланды и Великобританию.
Обновлено в 12:53
Общество
Первый российский круизный лайнер спустили на воду в Астрахани
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду, об этом сообщает РИА "Новости"РИА Новости со ссылкой на ОСК.
Обновлено в 11:10
Футбол
Глушаков пошутил на тему трансферных планов «Спартака»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в соцсетях пост на тему трансферных планов москвичей.
Обновлено в 08:26
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Хоккей
Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019
Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.
Обновлено в 12:03
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Обновлено в 07:54
Хоккей
Тренер Финляндии: у России очень хорошая, но не идеальная команда на ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал предстоящий матч полуфинала чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:58
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Футбол
«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса
Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Якутии 17 человек отравились в школьной столовой
По меньшей мере 17 человек отравились в начальной школе в Якутии, в настоящее время госпитализированы 12 человек.
Обновлено в 12:11
Спорт
Чемпион мира по Dota 2 оскорбил русских игроков
Про-геймер оскорбил своего русского напарника по игре из-за аегиса (предмет, выпадающий после смерти Рошана).
Обновлено в 05:37
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Футбол
Владелец «Спартака» раскритиковал идею президента ЦСКА расширить РПЛ
Накануне на заседании исполкома РФС вопрос о расширении Премьер-лиги поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.
Обновлено в 12:33
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Энергетика
ФАС: нефтяные компании не соблюдают условия заморозки цен на бензин
Нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, передает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Авто
В РФ продажи новых люксовых автомобилей в апреле выросли на 12%
В РФ в апреле на 12% выросли продажи новых автомобилей люксового сегмента, приобретено 172 машины.
Обновлено в 09:53
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено в 02:08
Политика
ЛНР передала Киеву 60 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали Киеву 60 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе.
Обновлено в 12:02
Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39