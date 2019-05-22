Экономика
В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru 05:09
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
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Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Теннис
Серена Уильямс прилетела на «Ролан Гаррос» в инвалидном кресле
Обновлено в 05:16
Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Общество
Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него
Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной
Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме - выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркала в ванной.
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Российской ОС впервые доверят данные наивысшей степени секретности
Система Astra Linux получила документ, который подтверждает возможность обработки сведений высшего уровня секретности, передают "Известия".
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Политика
Захарова прокомментировала отставку Терезы Мэй
Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании в своем Facebook.
Обновлено в 06:30
Общество
Патриарх Кирилл рассказал, какие способности заложены в народе России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу открыл праздничный концерт на Красной площади в Москве по случаю Дня славянской письменности и культуры, отметив в своем обращении к собравшимся, что письменность, культура и духовность "во многом сформировали облик всего нашего народа".
Обновлено в 08:17
Музыка
Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»
По словам помощницы артистки, 24 мая Лобода даст концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Саратове в реабилитационном центре удерживали людей
В Саратове следователи пресекли деятельность центра, в котором принудительно удерживали людей.
Обновлено в 06:45
Экономика
Минтруд планирует реформировать Пенсионный фонд
Отмечается, что в перспективе ПФР, Фонд ОМС и Фонд соцстрахования могут объединить в один социальный фонд.
Обновлено в 04:17
Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 год
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Обновлено в 03:11
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета
Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 02:53