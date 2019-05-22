В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru 05:09

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.

В России запретили табло с курсами валют

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