Экономика

В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru 05:09

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
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с чего всё началось

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
РБК03:24

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Уличные табло с курсами валют запретили в России

Вести.Ru05:17

В России запретили табло с курсами валют

Газета.Ru05:09

Валютная операция

Российская газета22 мая в 11:36

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

РБК03:24

Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

SIA.ru22 мая в 22:32

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

Реальное время22 мая в 12:10

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

ТАСС04:01
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Политика

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Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
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