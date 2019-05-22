Экономика
В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru вчера в 05:09
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
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Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Собчак заявила об отставке Суркова
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено 23 мая в 11:17
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Политика
ЦИК Украины утвердил план проведения парламентских выборов
«ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года», — сообщила комиссия в соцсети Facebook.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса.
Обновлено в 00:25
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Хакасии найдено тело одного из пропавших в прошлом году туристов
Обновлено вчера в 14:56
Музыка
Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей
Ранее Константин Эрнст объявил победителей и оправдался за фальсификации на шоу.
Обновлено вчера в 16:24
Наука
Ученые выяснили, какие продукты опаснее после 50 лет, чем курение
Обновлено 23 мая в 17:43
Происшествия
Три человека погибли в аварии на Ленинградском шоссе
Обновлено в 00:57
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Политика
Гройсман создаст партию для выборов в Раду
Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".
Обновлено вчера в 15:58
Авто
В Сети показали рендер длиннобазного Toyota Land Cruiser 200
Новая длиннобазная версия Toyota Land Cruiser 200 составила бы конкуренцию таким американским внедорожникам, как Ford Expedition, Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade ESV и другим.
Обновлено вчера в 01:15
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер сменила имидж
Сменить имидж звезде позволили только по окончанию съемок финальной серии. Софи медлить не стала и быстро перекрасилась в блондинку.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Против Порошенко возбудили третье уголовное дело за три дня
Третье подряд уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили сегодня в Государственном бюро расследований.
Обновлено вчера в 09:21
Авто
Составлен ТОП-10 вещей, которые должен знать каждый автолюбитель
Эксперты проанализировали наиболее популярные ошибки водителей и озвучили десять советов, которые обязан знать каждый водитель.
Обновлено в 00:28
Политика
Мэй решилась: премьер-министр Великобритании уйдет в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала громкое заявление.
Обновлено вчера в 05:31
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Бывшего замглавы московского СК Никандрова освободили по УДО
Обновлено вчера в 07:10
Хоккей
Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»
С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00