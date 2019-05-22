Экономика
В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru вчера в 05:09
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
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Музыка
Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке
Тереза Мэй со слезами объявила о решении оставить пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании, а, следовательно - и должность премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено вчера в 11:44
Гаджеты
Представлен российский телефон Inoi 248M с огромным динамиком
Российская компания Inoi представила кнопочный «громкий» телефон 248M.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток два раза обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Раскрыта вековая тайна астматических кристаллов
Кристаллы Шарко-Лейдена состоят из белка Galectin-10 (Gal10) и впервые были обнаружены в дыхательных путях астматиков в 1853 году.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах за фильм «Дылда»
Обновлено вчера в 16:57
Гаджеты
Многие ПК блокируют Windows 10 May 2019 Update
Уже через несколько дней после запуска Windows 10 May 2019 Update начала поступать информация о несовместимости обновлений с некоторыми версиями драйверов Intel.
Обновлено в 02:48
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Технологии
Эксперт объяснил преимущества развертывания сети 5G в России
Ранее эксперт заявил, что развертывание сетей 5G в России может быть отложено на год из-за проблем с освобождением частотного спектра.
Обновлено в 03:00
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Гаджеты
Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD
Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
Задержана глава ростовского УФНС
Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna
По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды.
Обновлено в 02:04
Политика
Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России
Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено вчера в 11:49
Космос
Илон Маск: Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников
Руководитель компании SpaceX Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что все 60 спутников были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 и уже подключились к интернету, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» шестой раз в карьере
Обновлено в 01:53
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено вчера в 18:50
Игры
Новая Call of Duty станет перезапуском классической Modern Warfare
Обновлено вчера в 14:32