Экономика

В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru 05:09

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
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Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

SIA.ru22 мая в 22:32

В России запретили табло с курсами валют

Газета.Ru05:09

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

ТАСС04:01

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

РБК03:24

Уличные табло с курсами валют запретили в России

Вести.Ru05:17

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

Реальное время22 мая в 12:10

Валютная операция

Российская газета22 мая в 11:36
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Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Футбол

Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 04:08
Происшествия

ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне

Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Надежда Савченко извинилась перед новым главой Генштаба Украины

Народный депутат Надежда Савченко принесла извинения новому главе Генштаба Украины Руслану Хомчаку 23 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Бавария» предложит «Сити» 70 млн фунтов за Сане

По информации The Guardian, мюнхенский клуб направит «Сити» первое предложение по трансферу игрока в размере 70 миллионов фунтов.
Обновлено в 04:56
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Политика

Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Общество

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли работу четырех подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 03:00
Футбол

Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Сульшера

Лукаку не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Спорт

Тутберидзе впечатлила 17-летнего итальянского фигуриста

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Юлия Савичева лечилась после выкидыша

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Здоровье

Минздрав: жители РФ потребляют втрое меньше суточной нормы йода

По словам чиновника, в среднем россияне потребляют в три раза меньше суточной нормы йода, дефицит которого может привести к проблемам с щитовидкой, а также усугубить течение болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 04:19
Общество

Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов

Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на конец мая

Компания Xiaomi готовит дебют нового смартфона модели Redmi K20, презентацию гаджета запланировали на 28 мая.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Финансы

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Финансы

Российские банки в январе-апреле увеличили прибыль почти на 40%

Основная часть прибыли сектора традиционно приходится на Сбербанк, который за январь-апрель 2019 года заработал 293,4 млрд рублей чистой прибыли (39% прибыли сектора).
Обновлено в 05:45
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

Российский девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Обновлено в 05:34
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