с чего всё началось

Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.

Чиновники надеются, что эта мера выбьет экономическую основу из торговли суррогатами и снизит число отравлений. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя.

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