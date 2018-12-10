Экономика
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголяИзвестия09:47
Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя. Соответствующее постановление подписал в понедельник, 10 декабря, глава кабмина Дмитрий Медведев.
Известия09:47
Оценить
162 человека отреагировали
Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.
— Дмитрий Медведев, российский политикНТВ 07:04
с чего всё началось
Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Новая газета07:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Энергетика
Козак поддержал идею либерализации цен на СПГ в России
Вице-премьер России Дмитрий Козак поддержал идею либерализации (отмену госрегулирования) цен на сжиженный природный года в России, которая включает использование СПГ в качестве газомоторного топлив, использование на объектах тепло- и электрогенерации, а также в автономной газификации.
Обновлено в 14:20
Экономика
Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей
Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.
Обновлено в 14:21
Финансы
Курс доллара к завершению торгов повысился до 66,47 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,12%, до 66,47 рубля, курс евро вырос на 0,05%, до 75,78 рубля.
Обновлено в 13:10
Экономика
Названы регионы России с самой большой пенсией
Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.
Обновлено в 13:46
Экономика
Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям
Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.
Обновлено в 14:04
Экономика
40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики
Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.
Обновлено в 13:34
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 14:24
Экономика
Россия стала второй в мире по производству и продаже оружия
Обновлено в 12:38
Экономика
Банк Франции отметил падение роста экономики на фоне протестов
По данным Банка Франции, национальная экономика стала развиваться медленнее, а в последнем квартале этого года ее рост составить 0,2% вместо запланированных 0,4%.
Обновлено в 13:56
Финансы
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник вечером в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:43
Экономика
Morgan Stanley потребовал взыскать с двух компаний 2,87 млрд руб
Холдинг "Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед" подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ООО "Астрахань-нефть" и ООО "НК Энергия" (обе компании базируются в Астрахани) более 2,87 млрд руб. Из документов, размещенных в картотеке арбитражных судов, следует, что исковое заявление было подано 7 декабря.
Обновлено в 10:00
Экономика
Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи
Сочинский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля на территории Олимпийского парка.
Обновлено в 13:18
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 10:44
Экономика
Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей
Отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков Москва.
Обновлено в 08:51
Экономика
В кабмине не поддержали законопроект, обязывающий самозанятых платить страховые взносы
Законопроектом предусматривается установление тарифов страховых взносов для самозанятых, "исчисляемых в процентах от МРОТ, установленного федеральным законом", а также "установление обязанности таких лиц представлять в налоговые органы уведомления об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию названных услуг в течение трех месяцев после начала деятельности".
Обновлено в 13:40