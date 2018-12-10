Экономика
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголяИзвестия09:47
Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя. Соответствующее постановление подписал в понедельник, 10 декабря, глава кабмина Дмитрий Медведев.
Известия09:47
Оценить
162 человека отреагировали
Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.
— Дмитрий Медведев, российский политикНТВ 07:04
с чего всё началось
Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Новая газета07:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:18, Ашберн
Экономика
Во Франции подсчитали стоимость экономических мер Макрона
Объявленные президентом Франции Эмманюэлем Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 19:02
Энергетика
Samsung построит танкеры для СПГ за 360 млн долларов
Один из крупнейших мировых кораблестроительных конгломератов Samsung Heavy Industries построит два танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 18:13
Экономика
Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%
Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны.
Обновлено в 18:03
Энергетика
Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной»
По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».
Обновлено в 15:04
Финансы
Рубль незначительно меняется к доллару и евро
В понедельник, 10 декабря, рубль несущественно меняется к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 16:33
Экономика
40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики
Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.
Обновлено в 17:06
Экономика
Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей
Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.
Обновлено в 15:11
Экономика
Санацию НПФ запустят в следующем году
НПФ оздоровят, как банки Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году.
Обновлено в 17:11
Энергетика
«Газпром нефть» углубляется в Арктику
«Газпром нефть» получила лицензию на разведку и добычу на Лескинском участке на Гыдане, заплатив по итогам аукциона 500 млн руб.
Обновлено в 17:11
Экономика
От автопрома требуют расписаться за субсидии
Получение новой единой промышленной субсидии станет возможным только для автопроизводителей, заключивших специнвестконтракт, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с автоконцернами 7 декабря.
Обновлено в 15:27
Экономика
Граждане накапливают лимиты по картам
Крупнейшие БКИ (из числа топ-3) проанализировали использование гражданами лимитов по кредитным картам.
Обновлено в 17:11
Энергетика
Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря
Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:00
Экономика
Названы регионы России с самой большой пенсией
Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.
Обновлено в 15:09
Экономика
Промсвязьбанк пополнился «Благосостоянием»
Бывший топ-менеджер одного из крупнейших НПФ перешел в оборонный банк По данным "Ъ", бывший исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов в начале декабря перешел на работу в ПСБ на должность советника председателя правления Петра Фрадкова.
Обновлено в 17:11
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 17:26