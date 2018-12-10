с чего всё началось

Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.

Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя. Соответствующее постановление подписал в понедельник, 10 декабря, глава кабмина Дмитрий Медведев.

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