Экономика
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголяВести.Ru06:35
Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Вести.Ru06:35
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Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.
— Дмитрий Медведев, российский политикНТВ 07:04
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