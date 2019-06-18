Общество

В России запретили еще одно лекарство от кашляТК Звезда вчера в 14:50

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
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с чего всё началось
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) объявила (.pdf
) об изъятии из обращения очередного лекарства от кашля, содержащего фенспирид, — препарат «Сиресп» (в виде сиропа).
РБКвчера в 09:40

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Росздравнадзор изымет из обращения еще одно лекарство, содержащее фенспирид

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Росздравнадзор запретил опасное лекарство от кашля

Телеканал 360°вчера в 11:05

Росздравнадзор изымет из продажи еще одно опасное лекарство от кашля

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Газета.Ruвчера в 12:40

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Российская газетавчера в 08:50

Росздравнадзор отзовет из обращения еще одно лекарство от кашля

РИА Новостивчера в 08:15
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
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Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

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Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
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Обновлено в 00:05
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
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Политика

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Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
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Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

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НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено вчера в 03:27
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Платини освободили из-под стражи

Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
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Обновлено вчера в 03:03
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Обновлено вчера в 12:47
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На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
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Общество

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Армия и оружие

WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

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«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

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