Общество
В России запретили еще одно лекарство от кашляТК Звезда вчера в 14:50
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
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с чего всё началось
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) объявила (.pdf) об изъятии из обращения очередного лекарства от кашля, содержащего фенспирид, — препарат «Сиресп» (в виде сиропа).РБКвчера в 09:40
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