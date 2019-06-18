В России запретили еще одно лекарство от кашляТК Звезда вчера в 14:50

с чего всё началось

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.

В России запретили еще одно лекарство от кашля

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Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.