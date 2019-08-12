Общество

В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимостьФАН 05:51

В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость. Об этом сообщили сегодня в Федеральной кадастровой палате РФ. Согласно новым правилам, желающие переоформить недвижимость должны будут самостоятельно подавать заявку в госорганы.
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Подпись надо подтвердить

Российская газетавчера в 12:56

В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

Газета.Ru06:12

Свой дом: Как изменились правила применения электронной подписи при сделках с квартирами

Эхо Москвы02:27

Закон о защите собственников от мошенничества с электронной подписью вступил в силу

ТАССвчера в 17:05

В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

Известия07:35

В России ужесточат возможности заключения сделок с недвижимостью по электронной подписи

RT на русскомвчера в 10:23

Кадастровая палата разъяснила закон об использовании электронной подписи

РБКвчера в 03:05
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

В Кремле назвали дату визита Путина во Францию

Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 07:06
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов милиции

«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Киргизской Республики Курсана Асанова», — приводит ТАСС сообщение сообщении пресс-службы МВД Киргизии.
Обновлено в 07:51
Общество

В Екатеринбурге казаки планируют создать зоополицию

Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

Австралийский актёр Лиам Хемсворт подтвердил информацию о разрыве со своей женой Майли Сайрус, обратившись к своим подписчикам в Instagram.
Обновлено в 07:51
Общество

Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»

Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.
Обновлено в 09:14
Общество

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Обновлено в 06:58
Общество

Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске

В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.
Обновлено в 07:15
Политика

Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Политика

Суд на Украине отказался арестовать судно «Мрия»

Херсонский городской суд отказал в аресте танкера "Мрия", который подозревают в контрабандной перевозке нефтепродуктов в Крым, сообщила в Telegram так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.
Обновлено в 08:41
Технологии

На Google пожаловались европейские веб-сайты по поиску работы

Свою жалобу 23 европейских веб-сайта по поиску работы направили комиссару Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), призвав провести расследование деятельности Google, а на время расследования — предписать компании прекратить нечестную практику.
Обновлено в 05:39
Общество

Опубликован список самых востребованных профессий в России

ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Авто

Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию

Юбилейная версия обойдется дороже на 2800 долларов (183200 рублей).
Обновлено в 05:14
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

Обновлено вчера в 06:15
Экономика

Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Футбол

ЦСКА намерен приобрести Комличенко

В борьбу за нападающего чешского клуба "Млада Болеслав" Николая Комличенко вступил ЦСКА.
Обновлено в 09:05
Технологии

Skyeng разработала графический планшет для занятий математикой

Фото: Global Look Press © Helmut Meyer zur Capellen Онлайн-школа Skyeng выпускает первый собственный гаджет – графический планшет для занятий, сообщает Rubase.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Малышева задержали после допроса

В крови у Владимира Васильева не обнаружено следов алкоголя и наркотиков В Екатеринбурге водителя KIA Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на улице Малышева, задержали после допроса у следователя ГСУ областной полиции.
Обновлено в 08:46
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено в 02:44
Политика

Кремль рассказал о реакции Путина на митинги в Москве

Обновлено в 06:05
Происшествия

Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей

Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Футбол

«Левадия» расторгла контракт с россиянином, высланным из Эстонии

Эстонский футбольный клуб «Левадия» расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Происшествия

Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
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