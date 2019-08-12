В России начал действовать закон, запрещающий дистанционную передачу прав на недвижимость. Об этом сообщили сегодня в Федеральной кадастровой палате РФ. Согласно новым правилам, желающие переоформить недвижимость должны будут самостоятельно подавать заявку в госорганы.

В России запретили дистанционную передачу прав на недвижимость

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