Политика
В России заочно арестовали экс-министра обороны УкраиныРосбалт 10:12
Ранее сегодня стало известно, что Гриценко объявлен российским ведомством в международный розыск по обвинению по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете». Гриценко вменяется, в частности, тот факт, что в 2014 году он публично призвал к терактам в России.
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Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено в 18:59
Политика
Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Общество
ZAB.RU публикует доходы жён депутатов Госдумы от Забайкалья
Ранее ZAB.RU опубликовал доходы самих депутатов Госдумы от Забайкалья.
Обновлено в 21:23
Хоккей
«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» во втором матче серии плей-офф НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 одержал победу над "Питтсбургом" во втором домашнем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:31
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
Обновлено в 15:24
Космос
В России рассекретили детали первой в истории миссии к Луне
В России рассекретили отчет о работе радиотехнического комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17", которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка
У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Обновлено в 08:35
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Политика
Порошенко не прокомментировал переговоры с Макроном
Украинский президент Петр Порошенко не пожелал как-либо комментировать в пятницу переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова
По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено в 05:30
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами
На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Общество
По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру
Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.
Обновлено в 19:53
Политика
Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Политика
Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Мадриде по запросу США
Уго Карвахаля обвиняют в наркоторговле В Мадриде по запросу США задержали экс-главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля.
Обновлено в 14:49
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19