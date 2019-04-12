Политика

В России заочно арестовали экс-министра обороны УкраиныРосбалт 10:12

Ранее сегодня стало известно, что Гриценко объявлен российским ведомством в международный розыск по обвинению по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете». Гриценко вменяется, в частности, тот факт, что в 2014 году он публично призвал к терактам в России.
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Гриценко считает политическим решение СК России объявить его в розыск

ТАСС13:32

СКР попросил заочно арестовать экс-главу Минобороны Украины Гриценко за призывы к терроризму

Интерфакс04:30

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко

РИА Новости11:55

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко

Коммерсантъ10:38

Суд в Москве заочно арестовал украинского экс-министра обороны Гриценко

РБК10:24

СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Газета.Ru09:12

Гриценко оценил решение СК России объявить его в розыск

RT на русском11:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Финансы

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено в 18:59
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено в 22:28
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Общество

ZAB.RU публикует доходы жён депутатов Госдумы от Забайкалья

Ранее ZAB.RU опубликовал доходы самих депутатов Госдумы от Забайкалья.
Обновлено в 21:23
Хоккей

«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» во втором матче серии плей-офф НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:1 одержал победу над "Питтсбургом" во втором домашнем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:31
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Музыка

В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина

Обновлено в 15:24
Космос

В России рассекретили детали первой в истории миссии к Луне

В России рассекретили отчет о работе радиотехнического комплекса "Луноход-1" и межпланетной станции "Луна-17", которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Софья Каштанова рассекретила пол новорожденного ребенка

У звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Софьи Каштановой недавно родился ребеночек.
Обновлено в 05:50
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Обновлено в 08:35
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Политика

Порошенко не прокомментировал переговоры с Макроном

Украинский президент Петр Порошенко не пожелал как-либо комментировать в пятницу переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок

Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова

По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено в 05:30
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Происшествия

В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Общество

По поводу сообщений о йоге в СИЗО Мизулина обратилась в Генпрокуратуру

Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.
Обновлено в 19:53
Политика

Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»

В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Политика

Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Мадриде по запросу США

Уго Карвахаля обвиняют в наркоторговле В Мадриде по запросу США задержали экс-главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля.
Обновлено в 14:49
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
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Анатолий Степанович Гриценко
Украинский политик
Украинский политик, депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014, 2019 годах.
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