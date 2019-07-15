Экономика
В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 годаКубанские новости вчера в 10:10
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть, на выплаты нынешним пенсионерам.
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с чего всё началось
Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".Интерфаксвчера в 08:53
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