Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".

с чего всё началось

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть, на выплаты нынешним пенсионерам.

В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 года

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