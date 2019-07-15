Экономика
В России «заморозку» накопительной части пенсии продлят до 2022 годаКубанские новости вчера в 10:10
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты идут в страховую часть, на выплаты нынешним пенсионерам.
Читать в источнике
Оценить373
с чего всё началось
Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".Интерфаксвчера в 08:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:37, Вашингтон
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Довбни
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Здоровье
В Кургане на ремонт закрывают детскую поликлинику в Рябково
Обновлено в 05:31
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Экономика
Уникальный алмаз найден в Архангельской области
Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
Обновлено в 07:03
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Футбол
Голландский полузащитник Лерой Фер может перейти в «Локомотив»
Голландский полузащитник Лерой Фер может перейти в московский «Локомотив», утверждает «Рейтинг Букмекеров».
Обновлено в 06:27
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Политика
Законопроект о шпионских гаджетах прошел второе чтение в Госдуме
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в законодательстве значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" не раскрыто, что приводит к возникновению сложностей в его толковании.
Обновлено в 06:57
Политика
Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа
Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.
Обновлено в 09:05
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Гаджеты
«Умные» часы Huami Amazfit GTR работают до 74 суток без подзарядки
Энергопотребление Amazfit GTR в режиме ожидания в течение суток снижено на 82,6%, а ежедневное энергопотребление уменьшено практически вдвое – на 48,7%. Время автономной работы, в режиме ожидания, у младшей версии составляет до 30 суток, у старшей – до 74 суток.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин встретится с врио главы республики Алтай
Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник рабочую встречу со временно исполняющим обязанности главы республики Алтай Олегом Хорохординым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Российским военным запретят рассказывать о службе
Ранее в феврале этого года Госдума РФ приняла поправки в закон "О статусе военнослужащих", согласно которым военнослужащим запретили пользоваться во время службы мобильными гаджетами, способными передавать данные по Сети.
Обновлено в 08:33
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице до 18 июля
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу
15 июля квартира композитора была вскрыта, труп с множественными гематомами был обнаружен в одной из комнат.
Обновлено в 08:29
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Дети Галкина, Пугачевой и Николаева вместе отдыхают в Юрмале
Игорь Николаев разместил совместную фотографию со своей дочерью Вероникой и наследниками Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Обновлено вчера в 12:10
Авто
Volkswagen представил новую механическую трансмиссию
Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35