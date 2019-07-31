с чего всё началось

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу с 31 июля. Отмечается, что при отсрочке платежей все необходимые деньги нужно будет выплатить в обычном порядке по окончании льготного периода. Граждане смогут выбрать и другой вариант послабления – просто уменьшить размер платежей.

В России закон об ипотечных каникулах вступил в силу

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