Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.

с чего всё началось

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора. Об этом заявил бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов, пишет «Коммерсантъ».

В России захотели завести уголовное дело на Сталина

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Бывшего советника Белого дома допросят о препятствовании Трампа расследованию Мюллера Судебный комитет Палаты представителей США, контролируемый демократами, обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Дона Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.

Политика В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.

Политика Зеленский намерен легализовать на Украине казино Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Экономика В Росстате сообщили о росте цен на хлеб Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Политика Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.

Происшествия ФСИН выявила нарушения в «Крестах» В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Политика В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.

Футбол Бразильский форвард Жезус дисквалифицирован на два месяца Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус получил дисквалификацию на два месяца. Об этом сообщает Globo Esporte.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Общество Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.

Армия и оружие Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии «Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.

Космос Посмотрите на редкое явление: в Юпитер врезался метеор Астроному-любителю и фотографу Итану Чаппелу удалось запечатлеть уникальное явление: метеор, врезавшийся в Юпитер.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.

Происшествия В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец.

Общество МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.