Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на СталинаLenta.ru 02:42
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора. Об этом заявил бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить102
с чего всё началось
Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.Коммерсантъвчера в 18:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Бывшего советника Белого дома допросят о препятствовании Трампа расследованию Мюллера
Судебный комитет Палаты представителей США, контролируемый демократами, обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Дона Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Зеленский намерен легализовать на Украине казино
Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Политика
Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии
Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.
Обновлено в 04:28
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Футбол
Бразильский форвард Жезус дисквалифицирован на два месяца
Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус получил дисквалификацию на два месяца. Об этом сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 04:26
Футбол
Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество
Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес
Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 02:53
Музыка
Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову и Чечне
Последняя песня покойного шансонье Вилли Токарева имела посвящение Рамзану Кадырову.
Обновлено вчера в 11:33
Кино
Моника Левински расскажет о секс-скандале с Биллом Клинтоном
Обновлено вчера в 12:51
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие
Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии
«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.
Обновлено в 04:13
Космос
Посмотрите на редкое явление: в Юпитер врезался метеор
Астроному-любителю и фотографу Итану Чаппелу удалось запечатлеть уникальное явление: метеор, врезавшийся в Юпитер.
Обновлено в 04:56
Музыка
Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля
В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец.
Обновлено в 01:33
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38