Происшествия

В России захотели завести уголовное дело на СталинаLenta.ru 02:42

В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора. Об этом заявил бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Комментировать80
с чего всё началось

Дело Сталина боится

Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.
Коммерсантъвчера в 18:46

Подробнее о событии

Следователь требует завести уголовное дело на Сталина

URA.Ruвчера в 21:01

Бывший следователь Генпрокуратуры требует возбудить дело против Сталина

Дождь03:45

В России захотели завести уголовное дело на Сталина

Lenta.ru02:42

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует возбудить уголовное дело против Сталина

Эхо Москвы03:30

Экс-следователь объяснил попытки добиться возбуждения дела против Сталина

РБК04:33

Бывший следователь Генпрокуратуры просит возбудить уголовное дело против Сталина

Весьмавчера в 19:27

Дело Сталина боится

Коммерсантъвчера в 18:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Политика

Бывшего советника Белого дома допросят о препятствовании Трампа расследованию Мюллера

Судебный комитет Палаты представителей США, контролируемый демократами, обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Дона Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Зеленский намерен легализовать на Украине казино

Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.
Обновлено в 04:06
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Общество

Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты

Обновлено в 00:02
Политика

Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии

Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.
Обновлено в 04:28
Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Футбол

Бразильский форвард Жезус дисквалифицирован на два месяца

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус получил дисквалификацию на два месяца. Об этом сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 04:26
Футбол

Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Общество

Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес

Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 02:53
Музыка

Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову и Чечне

Последняя песня покойного шансонье Вилли Токарева имела посвящение Рамзану Кадырову.
Обновлено вчера в 11:33
Кино

Моника Левински расскажет о секс-скандале с Биллом Клинтоном

Обновлено вчера в 12:51
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры

Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие

Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии

«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.
Обновлено в 04:13
Космос

Посмотрите на редкое явление: в Юпитер врезался метеор

Астроному-любителю и фотографу Итану Чаппелу удалось запечатлеть уникальное явление: метеор, врезавшийся в Юпитер.
Обновлено в 04:56
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

В российской армии появятся подразделения антихакеров

В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля

В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя

Обновлено в 03:43
Общество

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Политика

Amnesty International призвала туристов к осторожности в США

Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 - руководитель Советского государства. Маршал Советского Союза. Генералиссимус Советского Союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное