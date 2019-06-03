Экономика

В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известиявчера в 17:02

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СМИ узнали о предложении взимать экологический сбор за сигареты

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Известиявчера в 19:13

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ТК Звездавчера в 18:30

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RT на русскомвчера в 18:18

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

REGNUMвчера в 18:57

В России предложено ввести новый экосбор на табачную продукцию

РЕН ТВвчера в 17:20
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Обновлено вчера в 23:05
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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

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Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
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Глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин был уволен после замечания врио губернатора региона о состоянии дорог в городе.
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Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

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Экономика

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Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.
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Пиршество организовали для отбывающих в колонии заключенных в честь Пасхи.
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Футбол

Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

В Ливерпуле прошел чемпионский парад клуба, который в минувшие выходные стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
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Согласно слов генерального директора Tesla Илона Маска, стоимость будущего грузовика Tesla составит менее 50 тыс. долларов.
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В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
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В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
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Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы

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