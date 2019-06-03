Экономика
В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известиявчера в 17:02
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Обновлено в 05:38
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Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи
Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
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ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.
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Экономика
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Армия и оружие
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Игры
Sony объяснила, как игры прошлого поколения будут работать на PS5
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Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
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В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Авто
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Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
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Транспорт
За 7 лет метрополитен Петербурга купит 800 вагонов
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Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
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«Газпром» поднял индекс до исторического максимума
Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере
По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
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