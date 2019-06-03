В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.

В России захотели ввести сбор за сигареты

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Политика Мэр Харькова призвал покаяться и начать переговоры с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что Киеву нужно начать прямые переговоры с Москвой.

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

Общество Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит проверку после сообщений о ВИЧ-положительных детях, которым отказали в отдыхе на турбазе «Новинки».

Футбол «Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон Если в прошлом году на форме было десять полос, представляющих десять районов города, то дизайн футболки на следующий сезон вдохновлен планировкой наиболее населенного района Барселоны – Эшампле.

Спорт IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

Энергетика Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе» Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.

Политика Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.

Общество Волгоградские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку ЕГЭ по русскому языку объединил свыше десяти тысяч ребят по всему региону.

Экономика ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.

Армия и оружие Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.

Игры Sony объяснила, как игры прошлого поколения будут работать на PS5 Sony обновила патент на технологию обратной совместимости между PlayStation 5 и играми для консолей предыдущего поколения.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Авто Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Кино BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.

Транспорт За 7 лет метрополитен Петербурга купит 800 вагонов Уже в 2019 году парк подвижного состава предприятия пополнится на 84 вагона. Беглов сделал своё заявление в ходе визита в метродепо Невское.

Происшествия Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.

Финансы «Газпром» поднял индекс до исторического максимума Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.