Экономика

В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ узнали о предложении взимать экологический сбор за сигареты

РБК00:26

В России предложено ввести новый экосбор на табачную продукцию

РЕН ТВвчера в 17:20

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

REGNUMвчера в 18:57

Налог на дым: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

ТК Звездавчера в 18:30

СМИ: В России предложили ввести экосбор с производителей сигарет

RT на русскомвчера в 18:18

Эксперты предрекли повышение цен на табачные изделия

Известиявчера в 19:13

Цены на табачные изделия могут возрасти из-за экологического сбора

Телеканал 360°вчера в 21:07
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Составлен список самых дорогих вакансий на рынке труда в Кузбассе. Больше всего обещают платить главному технологу.
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
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Цеков, комментируя слова Порошенко, даже вспомнил русскую и украинскую пословицу - сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет, то есть сколько бы ни говорили, что Крым украинский, этого никогда уже не будет.
Обновлено вчера в 23:45
Политика

В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове

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Политика

Трамп похвастался отправкой первой партии СПГ с нового завода

Новая производственная линия завода Cameron LNG выпустила первую партию сжиженного природного газа, которая уже пошла на экспорт.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Общество

Главного дорожника Челябинска уволили после критики врио губернатора

Обновлено в 02:33
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
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На Украине силовики созвали совещание из-за ролика на YouTube

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Путешествия

Эксперты выяснили, из каких стран туристы привозят лишние килограммы

Около половины россиян не набирают вес во время поездок, а каждый пятый привозит лишние килограммы после отпуска по системе "все включено", сообщает Туту.ру.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли дефектные детали

По данным агентства, дефектные детали были обнаружены в самолетах 737 MAX и 737 NG.
Обновлено вчера в 17:09
Наука

Найдены остатки древней смертельной инфекции на территории Турции

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В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
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Происшествия

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $61

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% - до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:16
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Кино

Киану Ривз может сняться в кинокомиксе Marvel «Вечные»

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Общество

Представители каких профессий могут потерять работу

В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.
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Политика

Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией

Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
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Шоу-бизнес

Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре

Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено вчера в 12:36
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27 мая прошли ЕГЭ по литературе и географии, 29 мая завершился первый обязательный экзамен - математика, 31 мая без сбоев проведены история и химия.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
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