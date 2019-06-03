В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29

Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.

В России захотели ввести сбор за сигареты

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