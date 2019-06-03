В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.

В России захотели ввести сбор за сигареты

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Происшествия Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Здоровье В России выросло число острых отравлений алкоголем "Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Общество Росгвардия не предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.

Футбол Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново» Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Общество В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.

Армия и оружие Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Здоровье Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.

Экономика Сбербанк и Александр Мамут назначили гендиректора Rambler Group В апреле стороны объявили, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group и получает в компании 46,5%, столько же остается у Александра Мамута, оставшиеся 7% получает Era Capital Екатерины Лапшиной.

Экономика Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3% Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.

Политика В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.

Наука Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года Российский термоядерный реактор специалисты планируют запустить в 2020 году, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией в России «Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.

Здоровье Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.

Здоровье Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.