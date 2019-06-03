Экономика
В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известиявчера в 17:02
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Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Финансы
Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум
Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 05:46
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Как сообщил РИА Новости другой источник, Россия не поддержала это заявление из-за того, что считает его избыточным при наличии меморандума.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Финансы
Кредитование в Ростовской области выросло на 15% в 2019 году
По итогам первого квартала 2019 года банки Ростовской области выдали населению 70,6 млрд руб. кредитов, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:10
Экономика
Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России
За год выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей.
Обновлено в 06:36
Футбол
Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оскорбительно высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери после своей замены в финальном матче Лиги Европы с «Челси» (1:4). Об этом сообщает Hurriyet.
Обновлено в 14:24
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Авто
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Все в сборе: Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с детьми в Майами
Дэвид и Виктория на днях улетели в Майами вместе со своими детьми. Там они арендовали яхту и отправились на отдых.
Обновлено в 05:03
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40