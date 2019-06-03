В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.

В России захотели ввести сбор за сигареты

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