Экономика
В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Общество
Суд оштрафовал организатора протестов в Екатеринбурге
Суд оштрафовал организатора митингов против храма в Екатеринбурге, представительницу движения «Парки и скверы» Анну Балтину на 20 тысяч рублей, сообщает РБК.
Обновлено в 09:23
Общество
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников
"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Игры
Илон Маск: Cuphead скоро портируют на Tesla
Илон Маск уже давно пытается расширить список доступны в Tesla игр, и совсем скоро владельцы электрокаров смогут сыграть в хит 2017 года - хардкорный платформер Cuphead.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Сотрудники секретной службы открыли огонь по человеку у Белого дома
Сотрудники Секретной службы США применили огнестрельное оружие в отношении неизвестного мужчины, который хотел попасть на закрытую территорию Белого дома.
Обновлено в 00:30
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Энергетика
Средняя цена нефти Urals в январе-мае снизилась на 2,3%
Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2019 года оказалась на уровне $66,34 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.
Обновлено в 05:42
Футбол
Гризманн не знает, где продолжит карьеру
Бывший нападающий Атлетико Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Это хороший вопрос, но я не знаю.
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Экономика
Акции «Газпрома» обновили максимум с лета 2008 года
Рынок акций РФ днем в понедельник обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, оставившего позади "круглый" рубеж 2700 пунктов за счет раллирующих бумаг "Газпрома", которые на пике достигали уровня августа 2008 года в результате принудительного закрытия "коротких" позиций игроками.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Футбол
Нойштедтер может перейти в «Динамо»
Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Обновлено в 12:02
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Политика
Пушков высмеял побег Яценюка с Украины
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
Обновлено в 10:56
Футбол
Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену
Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43