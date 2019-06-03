В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29

Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.

В России захотели ввести сбор за сигареты

Политика Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.

Происшествия «Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота» Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Политика Песков рассказал о попытках ряда стран испортить «климат» на ПМЭФ Каждый год некоторые страны стараются «шантажировать» Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), пытаясь представить климат на мероприятии «в совсем ином свете», при этом в конечном итоге обстановка на форуме остаётся благоприятной.

Общество Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.

Происшествия В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

Политика Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.

Происшествия В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Религия Екатеринбургская епархия не намерена отступать от идеи строительства храма в Екатеринбурге Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан.

Шоу-бизнес Фото шикарного кипрского особняка Пугачевой и Галкина слили в Сеть Как рассказало оформлявшее документы агентство, Пугачева и Галкин вложили € 2, 3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на € 350 тыс. Сдать дом планируют в июле 2019 года, процесс чаще контролирует Галкин.

Общество Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.

Единоборства Джошуа впервые проиграл и лишился четырех чемпионских поясов Британский тяжеловес Энтони Джошуа уступил американцу Энди Руису и не сумел защитить титулы чемпиона мира по четырем версиям в своей весовой категории.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что спортсмен начал подготовку к следующему бою.