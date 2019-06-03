В России захотели ввести сбор за сигаретыLenta.ru 02:29

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия». Его размер составит пять рублей с одной пачки. По расчетам авторов, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей.

В России захотели ввести сбор за сигареты

Гаджеты IPhone SE точно получит iOS 13 Смартфоны iPhone 6s и более новые модели смогут обновиться до актуальной версии мобильной программной платформы от Apple, сообщается на сайте компании.

Общество СК проводит проверку из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Доследственная проверка организована в Нижегородской области после появления в СМИ информации об отказе в отдыхе на турбазе детям с ВИЧ-инфекцией, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

Происшествия Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Шоу-бизнес Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.

Авто В России выросли продажи праворульных автомобилей В России по состоянию на 1 января 2019 года насчитывается 3,34 млн легковых автомобилей с правым расположением руля, что соответствует 7,7% всего автопарка страны.

Общество В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе 11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Общество РПЦ поддержала присвоение самолетам имен святых В Европе широко распространена практика присвоения имен святых кораблям, улицам городов и самолетам, и это не противоречит светским традициям.

Экономика Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.

Происшествия Канал поспорившей с Зеленским журналистки купил квартиру семье погибшего шахтера 30 мая президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область на шахту «Лесная», где погибли два горняка, вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала «Прямой» по поводу квартиры для семьи погибшего.

Авто Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Космос Двигатель корабля Dream Chaser успешно прошел огневые испытания Повторные испытания 2017 года доказали, что корабль в состоянии эффективно планировать и приземляться.

Шоу-бизнес Тарасов встретился с дочерью от первого брака В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.

Происшествия Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия В Рязани по делу о детской площадке задержан начальник управления ЖКХ По информации «МедиаРязань», начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города задержали на 48 часов и доставили в Москву в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Происшествия Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти осужденного исправительной колонии строгого режима №2 в городе Ливны (ФКУ ИК-2 УФСИН по Орловской области), где заключенные устроили банкет по случаю Пасхи.

Футбол Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019 Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).

Кино Киану Ривз может стать супергероем Marvel Актер Киану Ривз может поучаствовать в экранизации комикса Marvel "Вечные", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на MCU Cosmic.

Гаджеты WatchOS 6 получила собственный магазин приложений App Store В watchOS 6 появились новые циферблаты и звуковой сигнал при наступлении нового часа. Также разработчики расширили список приложений.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.