Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбораREGNUM вчера в 18:57

Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

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