Политика
В России предлагают вернуть смертную казньExpert.ru 11:07
Александр Шерин – депутат нижней палаты российского парламента – поддержал идею главы Калужской области Анатолия Артамонова, предложившегося вернуть в нашей стране смертную казнь.
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Правозащитник объяснил призыв к возврату смертной казни в России «кризисом ума»
Национальная служба новостей08:04
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