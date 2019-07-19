Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денегLenta.ru 00:54
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:11, Вашингтон
Гаджеты
Nintendo Switch скоро получит неофициальную прошивку с ОС Android
Nintendo запрещает геймерам использовать модифицированные системы Switch, поэтому использование этого мода может повлечь за собой блокировку со стороны компании.
Обновлено 26 июля в 11:20
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»
Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Ушел из жизни журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку
В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Эмери объяснил, почему Езил и Колашинац пропустили матч «Арсенала» с «Лионом»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о том, что помешало хавбеку команды Месуту Езилу и защитнику Сеаду Колашинацу принять участие в товарищеском матче против "Лиона" (1:2) в рамках предсезонного турнира Кубок "Эмирейтс".
Обновлено в 02:58
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»
По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.
Обновлено в 00:18
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
Как изменится жизнь россиян с августа
Рост пенсий, упрощение регистрации машин, отмена зарплатного рабства и счетчиков в ветхих домах — «Парламентская газета» перечислила законы, которые вступят в силу в августе.
Обновлено в 01:33
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции
Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников.
Обновлено в 02:29
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По последнему параметру проверку не прошли пасты «Новый жемчуг» и Biomed - их показатели токсичности оказались за пределами норматива.
Обновлено в 02:43
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
«Бенфика» обыграла «Милан» в матче Международного кубка чемпионов
Португальская «Бенфика» одержала победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Обновлено в 00:39
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Общество
В Иркутской области вновь эвакуируют людей
Обновлено в 01:50
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36