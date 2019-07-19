Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денегLenta.ru 00:54
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:14, Вашингтон
Автоспорт
Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Уровень воды в реках Иркутской области превысил критические отметки
В Иркутской области уровень воды в реке Кирей достиг 588 сантиметров, при этом критическая отметка составляет 350 см. Вода поднялась в районе села Уйгат Тулунского района, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Лечащим врачам Алексея Навального разрешили его осмотреть
Лечащим врачам оппозиционера Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать.
Обновлено в 04:28
Общество
Сотни тысяч россиян просят потушить пожары в Сибири
По данным на утро 29 июля, общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,6 млн га. Еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено в 03:05
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Пушков ответил на возмущение Украины по поводу визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков 28 июля прокомментировал в Twitter возмущения со стороны украинских властей по поводу визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено 26 июля в 12:44
Политика
Georgian Airways сообщила о потерях от запрета полетов в Россию
Georgian Airways совместно с авиакомпанией «Армения» осуществляют транзитные рейсы из Грузии в Россию через Ереван после запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 05:44
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником
Двое мужчин, знакомых матери школьника, били подростка металлической пряжкой, пытали электрическим током и затушили о голову ребенка сигарету.
Обновлено в 05:59
Авто
Audi представила новый A1 Citycarver
Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan.
Обновлено в 02:06
Авто
Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato
Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Происшествия
ГП поручила проверить сведения о преследовании журналиста Гаджиева
Генпрокуратура РФ поручила прокурору Дагестана провести проверку сведений об уголовном преследовании журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, после обращения СПЧ в его защиту, сообщается на сайте Совета.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Политика
Соратник Зеленского: «дебилы» желают отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию «Страна.ua», что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 06:11
Кино
Disney установила новый мировой рекорд
Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам.
Обновлено в 06:01
Общество
Меган Маркл стала редактором Vogue
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G в 2020 году
Компания Apple оснастит смартфоны iPhone модемами 5G в 2020 году. Об этом пишет ресурс iXBT со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Иранские СМИ опубликовали видео захвата британского танкера
Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил видео захвата британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 03:53
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37