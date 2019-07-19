В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

с чего всё началось

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

Общество Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что всю неделю погода в столице будет достаточно прохладной, температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов, также ожидаются дожди и сильный ветер.

Политика На Украине решили реформировать СБУ Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Общество Названы самые востребованные рабочие профессии в России С нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием сталкиваются специалисты по поиску персонала.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске подала на развод Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.

Политика Медведев проведет совещание в Севастополе Совещание по реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе проведёт сегодня, 29 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев в правительстве города-героя.

Политика В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.

Авто Audi представила новый A1 Citycarver Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино В начале октября 2017 года европейские организации, занимающиеся радиационной безопасностью, объявили о необъяснимом росте концентрации радиоактивного рутения-106 в атмосфере, который оказался наиболее значимым в юго-восточной части Европы.

Политика Главой чеченского города Аргун назначен родственник Кадырова Как сообщало ИА REGNUM, Хас-Магомед Кадыров в 2017 году был назначен на пост начальника УМВД по городу Грозному.

Происшествия На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты В Котельниковском районе Волгоградской области в результате разгерметизации автоцистерны около 20 кубометров соляной кислоты вытекло на дорогу, угрозы населению нет.

Происшествия На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.

Шоу-бизнес Инну Чурикову вскоре выпишут из больницы ИА «Ореанда-Новости» Актриса Инна Чурикова вскоре будет выписана из больницы, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Гаджеты Xiaomi анонсировала микроволновую печь с Wi-Fi и голосовым управлением за 58 долларов Компания Xiaomi через свою платформу коллективного финансирования начала сбор средств на выпуск микроволновой печи, которая будет выпущена в линейке умных бытовых устройств Mijia.

Происшествия Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.