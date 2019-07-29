В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

с чего всё началось

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Наука Физики связали утечку рутения-106 с опытами в Италии В январе и в апреле прошлого года ученые подтвердили, что выброс действительно произошел и радиационный фон, связанный с рутением-106, значительно повысился.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Музыка Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.

Армия и оружие Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.

Происшествия Сыновья убитого кикбоксера озвучили свою версию его гибели Сыновья известного кикбоксера Сергея Карпенко, которого обнаружили мертвым в Петербурге, выдвинули версию убийства их отца.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Политика Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.

Армия и оружие Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.

Наука Создан двигатель, который позволит дронам летать несколько дней подряд Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали термофотоэлектрический двигатель для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который позволит увеличить время работы дронов без подзарядки с нескольких часов до нескольких дней.

Финансы Курсы доллара и евро на 29 июля Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.

Политика Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.

Авто Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.

Футбол Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара» Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Шоу-бизнес Лопырева призналась, что ценит в Булатове Модель назвала любимого лучшим другом В свежих сторис на личной странице "Инстаграма" 36-летняя Виктория Лопырева опубликовала фото, где позирует в компании своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Булатова.

Политика США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.

Политика Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.