Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денегLenta.ru 00:54

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
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с чего всё началось

Списочный устав: подозреваемых в отмывании средств хотят занести в единый реестр

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.
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