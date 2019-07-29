Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денегLenta.ru 00:54
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
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с чего всё началось
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:03, Вашингтон
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
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Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
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Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и уехал в Турцию вместе с семьей.
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Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
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На Украину вернули собаку задержанных в Керченском проливе моряков
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Обновлено в 11:58
Политика
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По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
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Гаджеты
Xiaomi готовит к скорому выходу новый смартфон Redmi Note 8
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Обновлено в 04:58
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На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
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В Крыму слишком медленно осваивают средства, выделенные на нацпроекты
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что освоение выделенных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в Крыму и Севастополе осуществляется крайне медленно, и это не есть хорошо.
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Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
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Обновлено в 09:45
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Гендиректор «Сочи»: Точилин обязан поправить ситуацию в турнирной таблице
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Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика
Борис Джонсон переезжает на Даунинг-стрит
Обновлено в 11:03