Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денегLenta.ru 00:54
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
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с чего всё началось
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
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