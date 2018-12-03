Финансы
В России зафиксированы рекордно низкие ставки по ипотеке
В России зафиксированы рекордно низкие ставки по ипотекеРоссийская газета09:03
Эксперты Дом.рф подсчитали, что в октябре этого года выдано более 141 тысячи кредитов на сумму прочти достигающую 300 миллиардов рублей (299,8 млрд рублей). Таким образом, это стало рекордным месячным объемом выдачи за всю историю рынка ипотеки в стране.
Российская газета09:03
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем выдачи ипотечных кредитов в октябре вырос на 18% — до 300 млрд рублей
Rambler News Service30 ноября в 10:20
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Финансы
Рынок акций РФ закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 2-2,5%
Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов по итогам торговой сессии в понедельник.
Обновлено в 11:53
Финансы
Reuters сообщил о желании ЦБ заранее узнавать о крупных валютных сделках
Желание ЦБ узнавать о будущих сделках вызвало обеспокоенность на рынке, так как обычно такая информация не разглашается, отмечает агентство.
Обновлено в 11:38
Финансы
Доллар утрачивает статус мировой резервной валюты
Экономист Барри Эйхенгрин указал, что развитие операционных систем персональной электроники упрощает «переключение» между валютами.
Обновлено в 11:07
Финансы
«Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей
«Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.
Обновлено в 05:27
Финансы
Регион подал в суд на Минфин из-за программы реструктуризации долга
Разбирательство вызвано разногласиями по поводу реализации программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 11:02
Финансы
Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро
Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.
Обновлено в 05:59
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%
Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 05:50
Финансы
«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей
Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено в 04:01
Финансы
Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль
Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря
Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября).
Обновлено в 02:40
Финансы
Рубль в декабре ждут сказочные испытания
Надо сказать, декабрь приготовил рублю, словно сказочному герою, целую россыпь испытаний.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»
Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 05:42
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги на позитиве
Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы
Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине
Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено 01 декабря в 10:54
Финансы
S&P: Депозиты клиентов останутся основным источником финансирования банков РФ
Эксперты агентства считают, что пока внутренние рынки капитала банков РФ остаются "неразвитыми", а слабая доступность внешних рынков продолжает ограничивать возможности получения долгосрочного финансирования банками страны и их заемщиками.
Обновлено в 10:25