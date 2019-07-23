Экономика

В России зафиксировано снижение цен на черную икруАргументы и Факты вчера в 22:51

Ранее сообщалось, что рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России Стоимость черной икры отечественного производства в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, передает РИА Новости.
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В России зафиксировали снижение цен на черную икру

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.
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